AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البابا تواضروس: الكنيسة ظلت واحدة لمدة 5 قرون والذات والخطية سبب الانفصال

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:43 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
Advertisements
سامح سلام
أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية سعادته باستضافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوما من أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس الذى بدأ أمس الثلاثاء، لافتا إلى أن الأصل في المسيحية هو المسيحية الواحدة.

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال عظته الأسبوعية التى يستضيف فيها أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية: "أنه من أجل الخطية والذات والأفكار الضيقة وعدم قبول الآخر، انتشر في العالم ما نسميه بهذا الانقسام، وظلت الكنيسة واحدة دون انفصال لمدة 5 قرون".

وتابع قائلا: "إن الاجتماع من أجل الوحدة هو بمثابة أمل ليكون الجميع واحدا، موضحا أنه "الاستنارة" لا يملكها كل أحد، فقد يملك الإنسانالإيمان ولكنه لا يملك الاستنارة، وأن أول عمل قام به الله منذ بدء الخليقة هو أنه فصل بين النور والظلمة.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني: "إن السيد المسيح قال عن نفسه "أنا هو نور العالم"، لأنه ينير ظلمة الفكر، موضحا أن الكتاب المقدس والمعارف والكلمات المقدسة تنير ذهن الإنسان، وأنه يجب أن يتحلى الشخص بالسلوكيات التى تعبر عن ذلك النور وعن السلوكيات الطيبة النابعة من القلب.

وأشار قداسة البابا تواضروس إلى أن ما يهم هو جوهر الإنسان وقلبه وليس الشكل الخارجي لأن تصرفات القلب والسلوك يراها الله ، فيجب أن يكون الانسان ينبوع للمحبة لكل من حوله، ولا أحد يستطيع أن يقدمها إلا باستنارة حقيقية تنبع من الداخل.

وناشد قداسة البابا تواضروس الجميع من أجل أن يصلوا حتى يمتلك كل إنسان محبة حقيقية من الداخل، وأن الانسان السالك في النور الحقيقي يظهر عليه الفرح الدائم.

شارك في الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس مندوبين من الكنيسة السريانية والكنيسة الأثيوبية إلى جانب الكنائس الأعضاء في مجلس كنائس مصر.

وقدم خورس الكلية الإكليريكية بقيادة الشماس إبراهيم عياد مجموعة من الألحان التراثية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب الكلمات التى قدمها جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والقس بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر والقس رفعت فكري الأمين العام العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدا من بطاركة الكنيسة الكاثوليكية بالشرق الأوسط

غدا.. البابا تواضروس الثاني يستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بكاتدرائية العباسية

البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية ويستضيف «الصلاة من أجل الوحدة»

الأب بولس جرس: البابا تواضروس يقود الكنيسة نحو ربيع مسكوني

ترشيحاتنا

ادعوا لها.. تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

أزارو يعتذر لـ هيرفي رينارد مدرب المغرب السابق بسبب الأهلى

فيروس كورونا .. الصحة تؤكد عدم رصد أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد في مصر

بعد الأغنية.. رسالة غزل من جماهير الأهلي لـ تركي آل الشيخ

الحكومة: الميناء الجاف بـ ٦ أكتوبر يستوعب 720 ألف حاوية سنويًا

رخيصة الثمن.. فاكهة مصرية تحميك من الإصابة بأمراض القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي

بعد صورها الفاضحة .. ممثلة شهيرة تعلن توبتها من أمام الكعبة المشرفة.. صور

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد