AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غدا.. نسرين أمين تكشف كواليس ولاد رزق2 بـ« مهرجان جمعية الفيلم»

الأربعاء 29/يناير/2020 - 09:36 م
نسرين أمين
نسرين أمين
Advertisements
محمد نحلة

يعرض فيلم "ولاد رزق 2" غدا الخميس فى مركز الإبداع بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان جمعية الفيلم.


ويعقب العرض ندوة مع الفنانة نسرين أمين، للتحدث عن العمل، والصعوبات التى واجهتها، وكيف وجدت التعاون مع الفنان أحمد عز.


يستمر المهرجان حتى ٨ فبراير ويكرم كل من الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله بإهدائه الدورة الـ 46 للمهرجان.

 

بالإضافة إلى تكريم عدد من السينمائيين وهم  المخرج الكبير داوود عبدالسيد والسيناريست وحيد حامد والموسيقار منير الوسيمي والفنان لطفي لبيب والممثلة جيهان فاضل ومهندس الديكور نهاد بهجت والناقد صلاح هاشم، كما تم اختيار النجمة سميحة أيوب لتكون ضيف شرف هذه الدورة، لمسيرتها الحافلة بالأعمال المسرحية والسينمائية والدرامية التي شهدتها في مشوار حياتها.

 

يذكر أن  الأفلام الثمانية  سيتم عرضها بالمهرجان حسب ترتيب العرض التجاري، وهي "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، و"نادي الرجال السري" للمخرج خالد الحلفاوي، و"الممر" للمخرج شريف عرفة، و"الفيل الأزرق 2" لمروان حامد، و"الكنز 2" للمخرج شريف عرفة، و"ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان، و"خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي، وسيكون آخر فيلم سيتم عرضه "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكريم وحيد حامد وداود عبد السيد في الدورة الـ46 لمهرجان جمعية الفيلم

8 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان جمعية الفيلم

مهرجان جمعية الفيلم.. كريم عبد العزيز ينافس أحمد عز .. وأحمد حلمى فى مواجهة محمد سعد.. وتكريم داود عبد السيد ولطفى لبيب

مهرجان جمعية الفيلم يرفع شعار النجوم ينافسون أنفسهم .. كريم عبد العزيز وأحمد عز يشاركان بفيلمين

اليوم.. انطلاق فعاليات الدورة 46 من مهرجان جمعية الفيلم

مهرجان جمعية الفيلم يقدم لجنة التحكيم في الافتتاح.. تفاصيل

ترشيحاتنا

48 ساعة تفصل الزمالك عن الإقصاء من السوبر الافريقي

الكاف: نقل مباراة الأهلي والهلال خارج السودان بشرط

قرار عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلى فى دوري أبطال إفريقيا

بعد صورها الفاضحة .. ممثلة شهيرة تعلن توبتها من أمام الكعبة المشرفة.. صور

شيكابالا يوجه التهنئة لـ جونيور أجاي لاعب الأهلي.. بهذه الطريقة

رخيصة الثمن.. فاكهة مصرية تحميك من الإصابة بأمراض القلب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون غير تقليدي.. والدة ملك قورة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

بفستان مخملي أنيق.. زهير مراد يستعرض أحدث إطلالة لـ أحلام

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي