بسمة وهبة تكشف تفاصيل نجاتها من الموت بغرفة نومها.. فيديو

حكت الإعلامية بسمة وهبة، تفاصيل خطيرة عن حريق شقتها وتعرضها للموت، قائلة: " دخلت فى غرفة نومى عشان أنام وشغلت الدفاية عشان البرد.. و قلقت بعد ساعات من النوم على صوت غريب بغرفة النوم .. حاجة بطرقع" .





وتابعت بسمة وهبة " بعد كده فتحت عيني شفت نور شديد.. فقلت مين اللى فتح النور عليا وانا فى غرفتي.. وبعد كده شفت ولعة كبيرة .. فى الاول قلت انه حلم بس بعد كده حسيت بالحريقة وعلى الفور قمت بالخروج من الغرف ومعي زوجي".





وأشارت بسمة وهبة إلى أن زوجها قام بجلب فوطة كبيرة، وقام بوضعها على النار وأخمدت النيران التي كانت ستتسبب فى حريق كبير بشقتها.





ولفتت بسمة وهبة، إلى أنها ذهبت لجلب المياه ولكن زوجها منعها من إلقاء المياه على النيران.





وقامت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج كل يوم المذاع على قناة أون إى، بعرض المشترك الذى تسبب فى الحريق.





يشار الى ان الإعلامية بسمة وهبة تعرضت لحريق فى شقتها خلال الأسبوعين الماضيين.