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أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن سقوط صاروخ من غزة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:09 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ على مستوطنة بالقرب من غلاف غزة، للمرة الأولى منذ إعلان الخطة الأمريكية للسلام. 

وقالت وسائل الإعلام العبرية إن صافرات الإنذار بدأت في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من غلاف قطاع غزة. 

وذكرت وسائل الإعلام أن صافرات الإنذار ظهرت في مستوطنة "كيسوفيم" القريبة من غلاف غزة، حيث يتحقق الاحتلال الإسرائيلي من الأمر. 

وعمت محافظات الضفة الغربية، مسيرات شعبية غاضبة، تنديدا بـ "خطة السلام"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن تجمعا لعشرات المواطنين، في رام الله على ميدان المنارة في المدينة، بالتزامن مع مؤتمر صحفي عقده ترامب بمشاركة بنيامين نتنياهو لإعلان رفضهم لتلك الخطة.

وأكد المشاركون في المسيرة التي دعت لها فصائل العمل الوطني وحركة فتح بالتزامن مع اعلان الرئيس الامريكي ترامب لخطته وأن شعبنا سيسقط هذه الخطة، كما أسقط العديد من المؤامرات سابقا، مطالبين بالرد عليها بتفعيل المقاومة الشعبية.
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