خلص عليه وهخرّجك منها.. التفاصيل الكاملة لمقتل ضحية الاستروكس بـ القطامية.. ووالدته: ابني مات قدام عيني.. فيديو وصور

لو سمحت متشربش مخدرات هنا.. خد الناس اللى معاك وأمشى الناس مش عارفة تنام من ريحة الاستروكس والألفاظ.. تلك الكلمات أودت بحياة طالب بأحد المعاهد بمنطقة القطامية حاول منع مجموعة من الشباب تدخين المخدرات أسفل منزله فكان عقابه القتل.. تفاصيل الجريمة التى دارت فصولها فى شارع العيادة الشاملة بمنطقة القطامية، ضحيتها الشاب محمد سيد حسن الشهير بـ نادر تصادف مروره أثناء تدخين المتهم عمرو جمال المخدرات أسفل منزله حتى سمع نداء إحدى جاراته تطلب منه التدخل لوقف تلك المهزلة التى يرتكبها بعض الشباب يوميًا من تدخين مخدرات أسفل منزلها .

تفاصيل الجريمة يرويها خالد هشام صديق المجنى عليه

نادر يقول: يوم الأحد الموافق 19 يناير الجارى خرج نادر من منزله متوجهًا لصلاة العشاء واتفقت معاه على الذهاب لأحد المقاهى لمشاهدة مباراة الاهلى والمقاولون وأثناء سيره قامت إحدى جاراتنا بالنداء عليه وطلبت منه التنبيه على بعض الشباب المتواجدين أسفل منزلها بمغادرته، نظرًا لقيامهم بتدخين المواد المخدرة خاصة أن الرائحة دخلت لشقتها فبكل أدب توجه نادر للمتهم عمرو جمال وطلب منه مغادرة المكان وعدم تدخين المخدرات وقام الأخير بافتعال مشكلة معه وتم فض المشكلة وتوجه بعدها نادر الى المقهى لمتابعة المباراة وبعدها تربص المتهم عمرو جمال وشقيقه الأصغر يوسف ووالدهما بـ نادر أثناء عودته وعقب مشاهدته صرخ والد المتهمين طالبًا منهما إصابته قائلاً: غزوه وأنا هخرّجكم منها وقام المتهمان بضربه بالسكين فى الفخذ الأيمن والرأس حتى سقط على الأرض غارقًا فى دمائه حاولنا إنقاذ نادر بنقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.





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ويستكمل صديق الضحية تفاصيل الحادث :

والد المتهمين بعد ارتكاب الجريمة وقف وسط الأهالى يصرخ فى نادر وهو غارق فى دمائه ويقول: أنا هحبسك وانت غرقان كده فى دمك، وغادروا المكان وتبين أن المتهمين أصابوا نادر بقطع فى الوتر بالفخذ الأيمن وكدمات وجروح متفرقة بالجسم أدت إلى الوفاة .





بالملابس السوداء اتشحت والدة الضحية نادر

بالملابس السوداء الدموع لا تفارق عينيها، صورته دائمًا فى خيالها جلست والحسرة تعتصر قلبها وفى الجانب الآخر جلس عدد من الجيران حضروا لمواساة الام.. ابنى راح منى بسبب واحد مدمن مخدرات حرام عليهم ادفنه يوم عيد ميلاده بدل ما أفرح بيه وأنا بشوفه زى الوردة المفتحة.. بهذه الكلمات روت والدة المجنى عليه نادر تفاصيل الجريمة وقالت أنا كنت قاعدة فى البيت لكن سمعت صوت حد بيزعق خرجت من البلكونة أ شوف فى إيه فى الشارع لقيت نادر واقف تحت البيت وفى ناس تانية قلبى كان بيقولى إن فى حاجة هتحصل لـ نادر مش طبيعية قمت بالنداء عليه قالى أنا رايح أصلى وهشوف المباراة ما فيش حاجة اطمنى دخلت البيت تانى لكن بعد فترة عادت أصوات خناقة طلعت لقيت نادر واقع على الأرض وغارق فى دمه جريت عليه أنا والأهالى لإنقاذه لكن أول ما وصل المستشفى كان مات..

تنهمر الأم فى الدموع وتقول الكل يشهد باحترامه وأخلاقه أدفنه قبل ما أشوفه عريس ده يرضى مين والله حرام كان هيكمل 20 سنة فى اليوم اللى اندفن فيه.. وتستكمل الأم حديثها: المتهم عمرو جمال معروف فى المنطقة بأنه مُدمن مخدرات ودخل أكتر من مرة مصحة لعلاج الإدمان وكل مرة يخرج يعود إلى تناول المخدرات.



