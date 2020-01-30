الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا في قطاع غزة

كشفت وسائل الإعلام العبرية عن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الصواريخ على أهداف في قطاع غزة.





وقالت وسائل الإعلام إن غارة إسرائيلية وقعت على مدينة خانيونس الفلسطينية، حيث استهدفت مضادات أرضية طائرات الاحتلال





وأضافت أن صافرات الإنذار بدأت في مستوطنات إسرائيلية بالقرب من غلاف قطاع غزة.





وذكرت وسائل الإعلام أن صافرات الإنذار ظهرت في مستوطنة "كيسوفيم" القريبة من غلاف غزة، حيث يتحقق الاحتلال الإسرائيلي من الأمر.





وعمت محافظات الضفة الغربية، مسيرات شعبية غاضبة، تنديدا بـ "خطة السلام"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.