الصين.. ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 169 شخصا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، أن عدد المتوفين بفيروس كورونا القاتل وصل في جميع أنحاء البلاد إلى 169 شخصًا، وتم تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة.





ورغم تركز المرض في الصين، إلا أن إصابات سجلت في 15 دولة أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة وهي أول دولة في الشرق الأوسط يظهر بها الفيروس.





وغادرت قبل فجر أمس، الأربعاء، طائرة تقل ما يصل إلى 240 أميركيا من مدينة ووهان، وهي في طريقها إلى الولايات المتحدة، حسبما صرح مسئول في الخارجية الأمريكية.





وأرسلت واشنطن طائرة لإجلاء الدبلوماسيين من القنصلية الأمريكية في ووهان، التي شهدت أحدث تفش لكورونا، وغيرهم من المواطنين الأمريكيين.





كما ذكر وزير الصحة الأمريكي، أليكس آذر، أنه "يجب أن تكون كل الخيارات مطروحة للتعامل مع انتشار المرض المعدي بما في ذلك قيود السفر".



