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منوعات

تفاصيل جديدة عن العائلة المصابة بفيروس كورونا فى الامارات

الأربعاء 29/يناير/2020 - 02:18 م
وزارة الصحة الإماراتية
وزارة الصحة الإماراتية
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محمود نوفل
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم ، تفاصيل جديدة بشأن العائلة التي أصيب أفرادها بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن العائلة المصابة بالفيروس صينية، وعدد الأشخاص المصابين 4 أفراد من عائلة واحدة، وحالتهم مستقرة.

وأكدت الوزارة أنه "تم احتواؤهم باتباع أقصى الإجراءات الاحترازية الضرورية المعتمدة عالميا عند التعامل مع الحالات المصابة".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الوزارة عن تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة واحدة قادمين من مدينة ووهان، معقل المرض في الصين. وأضافت أن الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية.

وأكدت الوزارة أنها "بالتنسيق مع الهيئات الصحية والجهات المعنية في الدولة اتخذت الإجراءات الاحترازية الضرورية اللازمة وفقا للتوصيات العلمية والشروط والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وأن الوضع الصحي العام لا يدعو للقلق".

وشددت الوزارة على أن مراكز التقصي الوبائي في الدولة تعمل على مدار الساعة للإبلاغ المبكر عن أي حالات للفيروس، مؤكدة أن النظام الصحي في الدولة يعمل بكفاءة عالية، وأن الوزارة تتابع الوضع عن كثب بما يضمن صحة وسلامة الجميع.

ووجهت الوزارة رسالة طمأنة للجمهور حول الوضع الصحي العام، مؤكدة أن المتابعة مستمرة على مدار الساعة.
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