السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك في شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن بلاستيك بمنطقة شارع الحبيبي بشبرا الخيمة، دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن بلاستيك بمنطقة شارع الحبيبي بشبرا الخيمة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالقليوبية، لمكان الحريق، وجرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن بلاستيك على مساحة حوالي 100 متر2، وتمت السيطرة دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.