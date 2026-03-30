قرار قضائي بشأن المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور

قررت محكمة استئناف جنح شمال الجيزة، اليوم الاثنين، تأجيل استئناف المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى المحور، على الأحكام الصادرة بحبسهم.

وكانت قضت محكمة جنح شمال الجيزة، في وقت سابق، بإصدار أحكام متفاوتة على المتهمين في واقعة الفعل الفاضح أعلى طريق المحور، وذلك بعد تداول فيديو لشاب و3 فتيات داخل سيارة ملاكي، وتصويرهم من قبل شخص مدعيًا ارتكابهم فعلًا فاضحًا في الطريق العام.

وتضمن الحكم براءة المتهم الخامس من جميع الاتهامات وبراءة المتهمين من الأول حتى الرابع من الاتهام الثالث، كذا حبس المتهم الأول 6 أشهر مع الشغل عن الاتهام الأول، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وحبس المتهمين من الأول حتى الرابع 6 أشهر عن الاتهام الثاني، مع غرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ.

كما قضت بحبس المتهمين من الأول حتى الرابع سنتين مع الشغل عن اتهامات أخرى مرتبطة بالقضية، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، ومصادرة الأداة محل الاتهام، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة وإلزام المتهمين من الأول حتى الرابع بدفع 100 ألف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا للمدعي بالحق المدني.