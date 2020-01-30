ولا في الأفلام.. كلبة تنقذ صاحبتها من الإصابة بفيروس كورونا القاتل

قد تكون أحداث قدرية غير مفهومة تعكر صفو يومك، إلا أنها في بعض الأوقات تنجيك من أذى مُحقق وضرر بالغ قد يلحق بك.





نشرت سيدة تايوانية على صفحتها الشخصية على فيس بوك أن كلبتها تسبّب في عدم إمكانيتها من السفر بعد تقطيعها لـ جواز سفرها قبل رحلتها إلى المدينة الصينية يوهان، بؤرة انتشار فيروس كورونا .





قالت السيدة إنها كانت منشغلة للغاية في عملها الفترة الماضية ولا تتابع الأخبار، فلا علم لديها بشأن فيروس كورونا الذي يهدد الشعب الصيني ، عندما تابعت الأخبار علمت أن القدر قد نجاها من ضرر شديد كانت على موعد معه .





عبرت السيدة عن امتنانها وشكرها لكلبتها التي مزقت جواز سفرها دون قصد ولكنها أنقذتها من السفر و الإصابة بكورونا.











