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أخبار البلد

شعراوي يتفقد تطوير مسار العائلة المقدسة بالبحيرة

الخميس 30/يناير/2020 - 10:17 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
يقوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم، الخميس بزيارة إلى محافظة البحيرة يرافقه المحافظ اللواء هشام آمنة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك لمتابعة الجهود المبذولة لتطوير وتنمية مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون وتفقد عدد من نقاط المسار.

ومن المقرر أن يزور اللواء محمود شعراوي قصر ثقافة وادى النطرون لافتتاح معرض لمنتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومدارس التعليم الفني ومنتجات السجاد اليدوى برشيد بالإضافة إلى جناح خاص بمنتجات أديرة وادى النطرون.. وقال اللواء محمود شعراوى، إن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة هو أحد أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها الوزارة بالتعاون مع أطراف متعددة على رأسها وزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية الآخرى والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات وفى ظل اهتمام ومتابعة من مجلس الوزراء ورئيس لجنة السياحة بمجلس النواب.

وأضاف شعراوى أن محافظة البحيرة تتضمن عددًا من المواقع الأثرية ضمن المسار تتمثل في 3 أديرة بوادى النطرون وهى دير البراموس ودير الريان ودير الأنبا بيشوى، لافتًا إلى أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات لإزالة جميع العوائق والمشكلات التى تواجه المشروع بالمحافظات بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية.
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