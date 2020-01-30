نوكي يشارك في تدريب معلمي المدارس المصرية –اليابانية EJS

حضر السفير نوكي ماساكي سفير اليابان لدى مصر، تدريب معلمي المدارس المصرية –اليابانية (EJS) والذي عقد بمدينة مبارك التعليمية، بمدينة السادس من أكتوبر.





وشارك في هذا التدريب حوالي 300 معلم من معلمي المدارس المصرية –اليابانية الجدد موزعين على 40 مدرسة من جميع أنحاء مصر، من أجل أن يتعلم هؤلاء المعلمون من الخبراء والمتخصصين اليابانيين والمصريين عن أهداف ومفاهيم ومعارف التعليم على الأسلوب الياباني، وبصفةٍ خاصة "التوكاتسو" أو الأنشطة الخاصة بطريقةٍ فعالة.





وشارك السفير نوكي في إحدى المحاضرات التي تركز على إدارة المدرسة والتعاون بين المدرسة والمجتمع المحلي وأولياء الأمور.





وامتلأت قاعة المحاضرات بالمعلمين مِمَن لديهم اهتمام شديد بالتدريب، حيث تم طرح العديد من الأسئلة على المدرب.





وبدوره تحدث السفير نوكي إلى الحضور لمدة 10 دقائق باللغة العربية، تلتها 30 دقيقة من الأسئلة والأجوبة. حيث أعجب السفير كثيرًا بالمستوى المرتفع لهذا التدريب وبالمشاركة الإيجابية من جانب المعلمين، مشيرًا إلى دورهم باعتباره الأكثر أهمية في نجاح المشروع.





وأكد السفير خلال كلمته إن جوهر التعليم على الأسلوب الياباني يكمن في إتباع النهج الشمولي من أجل النمو الشامل "للشخصية المتكاملة" للأطفال حيث يهدف التعليم على الأسلوب الياباني إلى تنمية الأخلاق ومهارات التعامل مع الآخرين، بما في ذلك التعاون والصداقة والانضباط والإحساس بالمسؤولية، إلى جانب المهارات الأكاديمية، بالتركيز على تنمية القدرة على التفكير وإيجاد الحلول، وليس فقط حفظ الحقائق والأرقام.





وأضاف : إن القيام بأنشطة النظافة له معنى وأثر مفيد حيث أنه في اليابان، يُعتبر التنظيف نشاطًا جماعيًا أساسيًا في المجتمع، بما في ذلك المدارس والمكاتب والمصانع فمن خلال القيام بعملية التنظيف والكنس جنبًا إلى جنب مع زملاء الصف، يمكن للأطفال أن يتعلموا التعاون مع بعضهم البعض، كما يمكنهم تطوير إحساسهم بالمسؤولية والوعي القومي والمواطنة. بالإضافة إلى أن الحفاظ على النظافة مفيد أيضًا من أجل صحة الأطفال ونظافتهم.





وتابع في كلمته قائلا : إن مشاركة أولياء الأمور مرحب بها ويتم الحث عليها في المدارس المصرية –اليابانية، حيث يُتوقع من الآباء وأولياء الأمور دعم الأنشطة المدرسية من خلال القيام بأعمال تطوعية تصل مدتها إلى 20 ساعة في السنة الدراسية فنحن نؤمن بأن التعاون بين المدرسة وأولياء الأمور هو سر ومفتاح نجاح المدارس المصرية –اليابانية وان مثل هذه الخصائص والخبرات الخاصة بالتعليم المدرسي الياباني من المتوقع أن تساهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا بالنسبة للأطفال المصريين، ومن ثم المجتمع المصري.



