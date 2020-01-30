الكويت تخطط للاستغناء عن 25 ألف من العمالة الوافدة | تفاعلي

تدرس الحكومة الكويتية الاستغناء عن نحو 25 الف من العمالة الوافدة الى الدولة في ضوء خطة الحكومة بدء تطبيق سياسة الدولة الجديدة بشأن ملف التوظيف وإحلال الوافدين بالمواطنين الأصليين





ووفقا لما تداولته الصحف الكويتية، اليوم الخميس، فقد أعلنت الحكومة الكويتية إنهاء خدمات نحو 4640 عاملا وافدا خلال عامين.

وتدرس حاليا قرار إحلال نحو 25 ألف وظيفة تشغلها العمالة الوافدة في الكويت بمواطني الدولة في فترة زمنية قصيرة.









وفي اجتماع عقد في وقت سابق بين مسئولين من ديوان الخدمة المدنية في الكويت والقوى العاملة الكويتية، مع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية؛ لمناقشة سياسة الدولة الجديدة، كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، خليل الصالح، عملية التوظيف والإحلال أو ما يطلق عليها «تكويت الوظائف»





وتستهدف الكويت خفض نسبة العمالة الوافدة في الكويت وبالتحديد على خفض أعداد الوافدين في الكويت؛ حيثُ كشفت أنه تم خفض أعداد الكويتيين المنتظرين في الوقت الحالي إلى الوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط عامل كويتي فقط.





ومن المنتظر أن يتم احلال الوظائف التي تشغلها العمالة الأجنبية بالكويتيين خلال العام الجاري 2020.





يواجه الوافدون في الكويت من جميع الجنسيات دعوات نيابية في مجلس الأمة للتقييد ضدهم، ففي سبتمبر 2019 طالبت النائبة صفاء الهاشم بتغريم كل وافد نظير الخدمات التي يتلقونها، حتى الهواء الذي يستنشقونه، تجددت دعوة أخرى من النائب عبد الوهاب البابطين لتقليص أعدادهم إلى نصف عدد سكان الدولة.

شكل بياني يوضح الكثافة السكانية في الكويت مقارنة بالبحرين وقطر





ويبلغ عدد سكان دولة الكويت 4.409.144 نسمة، منهم 1.344.951 مواطنين كويتيين مقابل 3.064.193 من المقيمين والوافدين وفقا لتعداد 2017، أي نحو 96%