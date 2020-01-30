شاهد.. ضبط 3 أشخاص لتصويرهم فيديو إطلاق نار من عقار ببولاق

تمكن رجال الأمن من ضبط ثلاثة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتصوير مقطع فيديو يظهر به أحدهم يقوم بإطلاق أعيرة نارية.

















وذكر بيان، أن ذلك جاء على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا وجود (3) أشخاص أعلى سطح أحد العقارات السكنية، وقيام أحدهم بإشهار سلاح (مسدس) وإطلاق عدد (2) طلقة منه في الهواء.





وبالفحص تبين أن المقطع المتداول تم تصويره أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة القلاية بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.





وبإجراء التحريات التي أجراها المقدم محمد الشموتي، رئيس مباحث بولاق أبو العلا، أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (ثلاثة أشخاص، مقيمين بدائرة القسم) وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم (مسدس صوت) المستخدم في إرتكاب الواقعة .





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد فرض السيطرة والبلطجة، واتُخذت الإجراءات القانونية.