إحالة أوراق مرتكب مجزرة كفر الدوار لمفتى الجمهورية

أحالت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية جلستها الثانية برئاسة المستشار جمال طوسن وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ،ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبد الحليم، أوراق المتهم شريف عبد الله رجب المتهم بقتل أفراد أسرة كاملة بإحدى قرى مركز كفر الدوار، لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ بالرأى.

















وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الجزئية قد شهدت فى جلسة الثلاثاء اعترافات مثيرة للمتهم شريف عبد الله رجب المتهم بقتل أفراد أسرة كاملة، بعزبة الشيخ علي بقرية الطرح التابعة لدائرة مركز كفر الدوار فى٥ يناير الجارى.





واعترف شريف الجزار المتهم بذبح أسرة كفر الدوار أمام هيئة المحكمة بارتكابه ابشع جريمة تحت تأثير الضغوط النفسية الشديدة بسبب كثرة المشاكل العائلية مع عمه وأنه لم يكن ينوي قتل المجني عليهم نافيا ان تكون السرقة هي الدافع لارتكاب الجريمة موضحا أن عائلته هى السبب فى تدميره نفسيا





وقال المتهم أثناء اعترافاته " اهلى جنونى من كتر الحاجات اللى شفتها منهم وهى حاجات متعلقة بالشرف مقدرش اتكلم عنها ..وعشان كده رحت لطبيب نفسى وتم تحويلي الى مستشفى الامراض العقلية وكنت بقوم بالهرب فى الاراضى والغيطان من عدم قدرتي على مواجهة المشاكل مع أهلي





وعن مشهد قتل المجنى عليهم أكد المتهم " الراجل اكرمنى وضايفنى فى بيته وماكنش عندى اى نيه لقتله ولكن لما هو اتصل بعمى وقاله ابن أخوك عندى مشعرتش بنفسى ساعتها ..كان نيتى أقتل أخويا وعمى اللى ظلمنى طول عمرى وبالفعل انا رحت لبيت عمى علشان أنتقم منه مفيش حد فتح لى الباب لأنهم خافوا منى".. ولم يكن هناك أى نية لقتل المجنى عليه ولا أسرته.





كان النائب العام، أمر بإحالة المتهم إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لارتكابه جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار لعائلة بأكملها وإضرامه النار في مسكنهم يوم الخامس من يناير الجاري.





وشهدت تحقيقات النيابة العامة بمركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار محمد السعيد عمر، رئيس النيابة الكلية لنيابات شمال دمنهور والمستشار أسامة المسلمي، رئيس نيابة مركز كفر الدوار بإشراف المستشار عماد الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وسكرتارية عبدالنبي إبراهيم ومحمود سمير، اليوم الثلاثاء، مع "ش. ا" ويعمل جزارا، المتهم بقتل 7 أفراد من عائلة واحدة بعزبة "شيخ علي" العديد من المفاجآت.





واستمرت التحقيقات لـ8 ساعات متواصلة، بعد القبض عليه تنفيذًا لقرار النيابة العامة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت ارتكاب المتهم جريمة قتل مبيض محارة وزوجته وأبنائه الـ 4 ووالدته وإضرام النيران في المنزل بعد كشف أمره أثناء سرقة 4 رءوس ماشية من الحظيرة الملحقة بالمنزل.





وظهر المتهم أمام فريق النيابة العامة خلال التحقيقات في حالة ثبات انفعالي أثناء الإدلاء بأقواله حول كيفية ارتكاب الجريمة البشعة التي حدثت بخامس أيام العام الميلادي الجديد.





واعترف المتهم، بارتكاب الجريمة بداعي سرقة المواشي الخاصة بالمجنى عليه، قائلا: "بدأت بالذهاب لمنزل المجني عليه في تمام الساعة الرابعة صباحا، وطرقت باب المنزل ودخلت وأثناء استضافة المجني عليه لي بدأت في التعدي عليه وقتله ثم قتل باقي أفراد العائلة واحدا تلو الآخر".





وتابع المتهم في اعترافاته: "واصلت تنفيذ الجريمة بإضرام النيران في المنزل وجثث الضحايا لطمس معالم الجريمة"، مضيفا أن اختيار منزل المجني عليه نتيجة وجود المنزل بمكان متطرف بعيدا عن القرية.





كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قرر إحالة المتهم "شريف.ع"، جزار، إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لأسرة من 7 أفراد وإضرامه النيران في مسكنهم.





وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا بالعثور على جثث أسرة كاملة بعزبة على التابعة لقرية الطرح بمركز كفر الدوار، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية، وبالفحص تبين العثور على جثة "ح. س. أ، 39 عامًا"، وزوجته "ر. م. ش"، وأنجاله"ع، م، ع، م"، " زينب. م. ع، 67 عامًا"، والدة المجني عليه الأول.





على الفور، وجه اللواء محمد شرباش، مدير إدارة البحث الجنائي، بتشكيل فريق بحث من ضباط المباحث ضم كلًا من العقيد عبدالقوي عمرو، رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار والرائد محمود قاسي، رئيس المباحث بمركز شرطة كفر الدوار، وبإشراف العميد أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، لكشف غموض الحادث.



