مباحث تموين القاهرة تضبط مصنع أدوات كهربائية بمنشأة ناصر بدون ترخيص.. شاهد

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مصنع أدوات كهربائية بمنشأة ناصر لإدارته المصنع بدون ترخيص .

















وتبين من التحريات قيامه بتصنيع وإنتاج كميات كبيرة من الأدوات الكهربائية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها واستخدام علامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين .

وبمداهمة الشركة عثر بداخلها علي 10 آلاف قطعة أدوات كهربائية ( اسبوت , دلايه , ابليك , دواية , إطار فانوس ) و2000 كرتونة فارغة وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .





بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.