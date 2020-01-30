الكويت الأولى خليجيا في طاقة الرياح وعربيا في جودة المياه

احتلت دولة الكويت المرتبة الاولى على من قبل مجلس التعاون الخليجي في توليد طاقة الرياح وعلى المستوى العربي في جودة المياه وفق معايير منظمة الصحة العالمية.





وأشادت صحف الكويت بما وثفته بانه إنجازات حققتها وزارة الكهرباء والمياه والتي تعتبر مساهماتها ضرورية جدا في مسيرة تنمية الدولة الخليجية البالغ مساحتها 17 الفا و818 كم مربع.





وحققت وزارة الكهرباء والماء الكويتية في عهد أمير الدولة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إنجازات من أبرزها اتساع الشبكة الكهربائية إلى جميع اطراف الدولة بمناطق العبدلي والنويصيب كما تم تغذية المشروعات السكنية والمزارع والمصانع على الحدود من خلال الشبكة واتساعها.





كما حققت الوزارة انجازا في توليد طاقة الرياح وذلك عبر مشروع «الشقايا» للطاقة البديلة الذي يولد ٧٠ ميجاوات، والذي يعطي الكويت دعما كبيرا للطاقة في الدولة.





ووفقا لرؤية أمير الكويت 2030 تستهدف الدولة إنتاج 15% من الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة





وعلى مستوى المياه تمكنت الوزارة الكويتية من ان تحتل الدولة المركز الأول عربيا في جودة المياه وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وهو المشروع الذي عملت من خلاله الوزارة على تعزيز شبكة التغذية للمنازل عبر الدولة من خلال عدة مشاريع كان ابرزها مشروع «الزور» الشمالية الذي نفذ عن طريق هيئة الشراكة وكان له أثر في تغطية الطلب المحلي كما فتح المجال للاستثمار.