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أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن

الخميس 30/يناير/2020 - 03:54 م
الأمم المتحدة تحذر
الأمم المتحدة تحذر من فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن
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سمر صالح

حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم، الخميس، من تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، بموجب خطة ترامب.


وحسب موقع القناة السابعة العبرية، قال ملادينوف، خلال المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي: إن "الخطر المتوقع في الأيام القليلة الأولى بعد تقديم صفقة القرن هو ضم إسرائيل لوادي الأردن، وهذا الأمر سيخلف نتائج عكسية".


وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس، الثلاثاء، عن تفاصيل خطته التي وصفها بـ "خطة السلام الأمريكية"، والتي أجاز بموجبها ضم إسرائيل لغور الأردن، وبعض أجزاء من الضفة الغربية، وأعلن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

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