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ثقافة

إبراهيم عبد المجيد يوقع رواية العابرة بمعرض الكتاب.. صور

الخميس 30/يناير/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
وقع الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد، منذ قليل، روايته "العابرة" والصادرة عن منشورات المتوسط، بجناح الدار، ضمن فعاليات معرض الكتاب. 

وعلى غلاف الرواية نقرأ: "لا يتردَّدُ الروائى المصرى إبراهيم عبد المجيد، فى خوضِ المغامرةِ الأدبية مع كلِّ نصٍّ سردى والتجديد فى الكتابةِ شكلًا وموضوعًا، بطريقةٍ تُحوِّلُ كلَّ ما كان مُحرِجًا فى البداية، إلى حالةٍ إنسانية تحتاجُ إلى التأمُّل، من خلال موضوعةٍ استثنائية، نغرقُ فى تفاصيلها عبر حياتيْن لبطلةِ/ بطلِ الرواية، حيثُ نتعرف على لمياء فى القسم الأوَّل من الكتاب، والتى تتحوَّل إلى حمزة فى القسم الثاني.

هى رحلة كائن بشرى منه إليه، رحلة بين البشر والأحداث الحقيقة والافتراضية ومخافر البوليس والمحاكمات والرؤى الأسطورية التى تُغلِّف الحكى والسَّردَ المتدفِّق، كنهرِ النِّيلِ، عابرًا الواقع والحياة والأمل والجنون".

ومن أجواء الرواية:

اقتربتْ لمياء من زميلتها رغم أنها كانتْ قرَّرتْ ألا يحدث ذلك. وجدتْ نفسها تلتصق بها. نظرت الأخرى إليها فى دهشة، فالمقعد طويلٌ ممتدٌّ، ليس عليه غير حوالى عشرة طُلَّاب. تراجعتْ لمياء قليلا، واعتذرتْ، لكن زميلتها ابتسمتْ وقالتْ:
- عادى.
اقتربتْ لمياء بوجهها إليها، وهمستْ:
- لأنكِ جميلة فقط، لكنْ؛ لم أقصد.
لم تردّ عليها زميلتها. أصابتْها دهشة جديدة من خشونة صوتها، فقالتْ لمياء:
- صوتى من عند ربِّنا. لا تخافى. أنا اسمى لمياء.
قالتْ زميلتها:
- وأنا سونيا.
وبدا أنها لا تريد أن تتحدَّث.
إبراهيم عبد المجيد يوقع رواية العابرة بمعرض الكتاب.. صور
إبراهيم عبد المجيد يوقع رواية العابرة بمعرض الكتاب.. صور
إبراهيم عبد المجيد يوقع رواية العابرة بمعرض الكتاب.. صور
إبراهيم عبد المجيد يوقع رواية العابرة بمعرض الكتاب.. صور
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