AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني يحصد المركز الثاني بـ الفلوس" بايرادات 475 ألف جنيه

الخميس 30/يناير/2020 - 05:32 م
فيلم الفلوس
فيلم الفلوس
Advertisements
أحمد إبراهيم
حقق فيلم "الفلوس"، أمس الأربعاء، إيرادات بلغت 475 ألف جنيه ليحتل بذلك المركز الثاني في سباق الأفلام المعروضة خلال موسم إجازة نصف السنة بعد فيلم "لص بغداد" لـ محمد إمام.  

الفيلم بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

كان الفيلم تعرض لقرصنة قبل أيام وتم تداوله عبر موقع فيس بوك قبل أن تسيطر الشركة المنتجة على الوضع وتقوم بحذفه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم الفلوس لـ تامر حسنى

تامر حسني يحتفل بـ فيلمه الجديد الفلوس بحضور جوهرة.. صور

عاجل | تامر حسني يتصدر تويتر بعد تسريب الفلوس | تفاصيل

تامر حسني يتصدر تويتر بعد تسريب فيلم فلوس

فيلم الفلوس لـ تامر حسني يستمر في صدارة شباك التذاكر المصري

فيلم الفلوس لـ تامر حسني في صدارة شباك التذاكر المصري

ترشيحاتنا

شطة يزف بشرى سارة لـ الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

ريش وتل وشيفون.. شاهد | مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة ملكية

تفاصيل إصابة معاون مباحث دار السلام خلال ضبط مسجل خطر

هزة أرضية جديدة في الإسكندرية بقوة 5.7 ريختر

قشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامه

وضعت مخدرًا له في الشاي.. ضبط سيدة وعشيقها وآخر لتورطهم في قتل زوجها بالسلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ سلسلة حرف الـ R.. ريهام أيمن بإطلالة كاجوال شتوية

بـ شراب شفاف.. ميريام فارس بإطلالة مثيرة

قشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامه