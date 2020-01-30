الإسماعيلي ينهي الشوط الأول متقدما على الإنتاج الحربي 2-1 في الدوري المصري

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أحداث الشوط الأول متقدما 2-1 أمام ضيفه الإنتاج الحربي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية فى إطار مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وارتكب عامر عامر خطأ فادحا في التعامل مع الكرة بالدقيقة 6 من عمر المباراة، بعدما حاول التقاطها بين يديه فارتقى محمد هاشم ولعب رأسية سكنت الشباك.





وكاد أمادو دياوارا أن يتعادل من خطأ لحارس الإسماعيلي محمد فوزي لكن أسامة إبراهيم كان في الموعد وقام بالتغطية وأبعد الكرة إلى رمية تماس.





وتعادل معاذ الحناوي لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 22 من عمر المباراة من ركلة جزاء بعدما سددها على يسار محمد فوزي الذي ذهب جهة اليمين.



