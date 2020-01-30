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رياضة

الإسماعيلي ينهي الشوط الأول متقدما على الإنتاج الحربي 2-1 في الدوري المصري

الخميس 30/يناير/2020 - 05:59 م
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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محمد رشاد

مباراة مثيرة..

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي أحداث الشوط الأول متقدما 2-1 أمام ضيفه الإنتاج الحربي ، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الإسماعيلية  فى إطار مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري المصري الممتاز .

وارتكب عامر عامر خطأ فادحا في التعامل مع الكرة بالدقيقة 6 من عمر المباراة، بعدما حاول التقاطها بين يديه فارتقى محمد هاشم ولعب رأسية سكنت الشباك.

وكاد أمادو دياوارا أن يتعادل من خطأ لحارس الإسماعيلي محمد فوزي لكن أسامة إبراهيم كان في الموعد وقام بالتغطية وأبعد الكرة إلى رمية تماس.

وتعادل معاذ الحناوي لصالح الإنتاج الحربي في الدقيقة 22 من عمر المباراة من ركلة جزاء بعدما سددها على يسار محمد فوزي الذي ذهب جهة اليمين.

واستطاع الإسماعيلي أن يتقدم من جديد عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء تولى المحمدي تسديدها بإتقان في منتصف المرمى ولم يتمكن عامر عامر من التعامل معها بعدما ارتمى مبكرًا جهة اليمين.

ويمتلك الإسماعيلي 18 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وفي حالة الفوز يستطيع التقدم للمنافسة على المركز السادسة.

وفي المقابل لدى الإنتاج الحربي 21 نقطة في المركز السادس، وفي حالة الفوز يقترب من الاتحاد السكندري، والزمالك صاحبي المركزين الخامس والسادس.
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