"الهوسيب، اتيانيانا" فلكلور حلايب وشلاتين لرواد معرض الكتاب

جذبت خيمة حلايب وشلاتين رواد معرض القاهرة الدولى للكتاب والذى يقام تحت عنوان "مصر أفريقيا ثقافة التنوع" بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وذلك من خلال مشاركتها ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمعرض، حيث قاموا بعرض أغانى من التراث الخاص بالمنطقة منها "اتيانينا" وتعنى مرحبًا بك، أغنية "أوريى مسيب اودار" وتعنى بيتك مبارك، تلاها رقصات من الفلكلور الشعبى "الهوسيب"، وهى رقصة السيوف، ورقصة "البيبوب" التى ترمز لقوة التحمل، بالإضافة لرقصة "السيرة" وهى رقصة الفرح.





تفاعل الحضور مع مجموعة حلايب وشلاتين الموجودة بالمعرض، حيث قدمت المجموعة مشروب "الجبنة" التى تشتهر بها هذه القبائل إلى الجهمور، كما أقامت معرضًا لمنتجات المرأة والإكسسوارات اليدوية المصنوعة من الخرز وجلود الماعز، بالإضافة إلى بعض النماذج المصنوعة من الخامات البيئية التى يمكن اقتناؤها بالمنازل، ما أدى إلى جذب الجماهير لهذه المنتجات، حيث تقام طيلة أيام المعرض عروض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية.