صاحب فضل.. مصطفى هريدي يكشف دور عادل إمام في نجاحه الفني.. فيديو

قال الفنان مصطفي هريدي، إنه ممن تربوا على افلام الفنان عادل إمام، منذ فيلم الأفوكاتو ومدرسة المشاغبين، وكان من اشد المعجبين بأفلام الزعيم.





وأضاف مصطفى هريدي خلال حواره لـ برنامج "حديث المساء" الذي يذاع علي فضائيه "ام بي سي مصر" ، انه كان من اشد المعجبين بأعمال عادل امام، وكان يذهب للنادي مخصوص ليراه ويتحدث معه وهو في سن صغيرة.





وأشار هريدي، إلى أن عادل إمام صاحب الفضل في اكتشاف موهبته الفنية، التي لا يعرفها وكانت بداية شهرته بمصطلح "موز" في فيلم "التجربة الدنماركية".





وأوضح هريدي، أن بعد تمثيله في فيلم التجربة الدنماركية، ضمه الزعيم عادل امام الي فرقة الفنانين المتحدين، وتزايدت اعماله الفنيه.





وتابع الفنان مصطفي هريدي، أنه من خلال تجربته في فيلم التجربة الدنماركية والسفارة في العمارة، واصل العمل في أكثر من عمل فني، ويعتبر فيلم التجربة الدنماركية مع الفنان عادل امام بدايته الفنية.