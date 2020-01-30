لاعب الأهلي السابق يقترب من تحقيق رقم قياسي تاريخي في الدوري.. تفاصيل





يشارك أحمد شديد قناوي مع ناديه الإنتاج الحربي في المباراة المقامة حاليًا أمام نادي الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة، والنتيجة تشير لتقدم الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف بعد انتهاء الشوط الأول.





وبمشاركته في تلك المباراة ، رفع أحمد شديد قناوي، رصيده من عدد المباريات المتتالية التي شارك فيها في الدوري المصري، للمباراة رقم 118، ليقترب خطوة أكثر من تحقيق الرقم القياسي في كونه أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات متتالية في الدوري المصري.





ويملك حسن الشاذلي أسطورة نادي الترسانة، الرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية التي شارك فيها بالدوري المصري ، حيث لعب 119 مباراة متتالية مع الشواكيش في الدوري العام، من موسم 1961-1962 ، وحتى موسم 1965-1966 قبل توقف الدوري .





وبدأ شديد قناوي سلسلة مبارياته المتتالية منذ موسم 2016-2017 ، عندما كان لاعبًا لنادي أسوان ، ليستمر لمدة 4 مواسم تقريبًا دون انقطاع سواء مع أسوان أو نادي الإنتاج الحربي.





يذكر أن أحمد شديد قناوي لعب لصفوف النادي الأهلي ، والنادي المصري ، ونادي طلائع الجيش ، ونادي أسوان، وحقق بطولة الدوري المصري 4 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات ، وبطولة السوبر الإفريقي مرتين ،وبطولة السوبر المصري مرة وحيدة ، وكل تلك البطولات حققها مع النادي الأهلي والذي بدأ مسيرته معه منذ عام 2005 ، كما سجل 19 هدفًا في الدوري وصنع 62 ، في 381 مباراة خاضها طوال تاريخه.

اقترب أحمد شديد قناوي، الظهير الأيسر لنادي الإنتاج الحربي، من تحقيق رقم قياسي تاريخي في الدوري المصري.