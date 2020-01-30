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فن

أحمد العوضي يتحول إلى الإرهابي هشام عشماوي ..صورة

الخميس 30/يناير/2020 - 06:12 م
أحمد العوضي
أحمد العوضي
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محمد نحلة

روج الفنان أحمد العوضي لمسلسل " الإختيار" المقرر عرضه فى موسم رمضان 2020، والذي يجسد من خلاله شخصية الإرهابي هشام عشماوي.


نشر " العوضي" صورة له عبر حسابه على " إنستجرام"  ظهر فيها بلوك جديد وعلق عليها: "الاختيار رمضان 2020  إن شاء الله".


مسلسل "الاختيار" يدور حول  حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء.


المسلسل من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سويًا، من إنتاج "سينرجى".
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