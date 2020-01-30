الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة عدم وجود وفيات بالفيروس خارج الصين.





وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي، أن هذا القرار اتخذ على خلفية المعلومات حول انتشار الفيروس في 18 دولة في العالم.

اقرأ أيضا: غازي عنتاب وقيديز .. التفاصيل الكاملة لنقل المدرعات والأسلحة التركية إلى ليبيا





وأضاف، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يبقى ضئيلا ومتدنيا.





وبحسب آخر حصيلة، أكدت الصين إصابة أكثر من 7700 شخص توفي منهم 170 بفيروس كورونا.





وتم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر الماضي.