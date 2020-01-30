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ديني

غدا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مشكلات التنمر والتفكك الأسري

الخميس 30/يناير/2020 - 10:32 م
غدا جناح الأزهر بمعرض
غدا جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مشكلات التنمر والتفكك الأ
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القسم الديني
يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، غدا الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية" يحاضر فيها د. أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، مستشار الصحة النفسية لرئيس الجمهورية.

كما يعقد جناح الأزهر ندوة بعنوان "التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات، الأسباب والعلاج"، يحاضر فيها د. محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والدكتور محمود الهواري، مدير عام شئون هيئة كبار العلماء، والدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور، ويدير الندوة الدكتورة ناهد الخراشي، خبيرة الصحة النفسية.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
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