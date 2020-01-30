غدا.. جناح الأزهر بمعرض الكتاب يناقش مشكلات التنمر والتفكك الأسري

يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، غدا الجمعة، ندوة بعنوان "التنمر والصحة النفسية" يحاضر فيها د. أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، مستشار الصحة النفسية لرئيس الجمهورية.





كما يعقد جناح الأزهر ندوة بعنوان "التفكك الأسري وأثره على استقرار المجتمعات، الأسباب والعلاج"، يحاضر فيها د. محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، والدكتور محمود الهواري، مدير عام شئون هيئة كبار العلماء، والدكتورة نهى عباس، رئيس تحرير مجلة نور، ويدير الندوة الدكتورة ناهد الخراشي، خبيرة الصحة النفسية.



