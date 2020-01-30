AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد لص بغداد.. محمد إمام: عيني على هوليوود

الخميس 30/يناير/2020 - 10:52 م
محمد إمام
محمد إمام
Advertisements
هاني حسين
كشف الفنان محمد إمام، كواليس أعماله الفنية المقبلة، قائلا "أقوم بالتحضير لـ فيلم جديد تأليف صلاح الجهيني وإخراج رامي إمام، والفيلم ده محصلش حاجة تشبه في السينما المصرية ومتحمس للعمل مع المخرج رامي إمام، وهو فيلم أكشن كوميدي".
 
أضاف محمد إمام في تصريحاته التليفزيونية في برنامج " MBC TRENDING": "عيني على هوليوود في الفترة المقبلة".

وتابع محمد إمام: "مهنتنا مرتبطة بالقلق من نوعية الأعمال التي نقوم باختيارها في البداية، وفترة تصوير العمل، ومرحلة انتظار ردود فعل الجمهور".

وأكمل محمد إمام: "فيلم لص بغداد أكتر فيلم تعبت فيه في حياتي والاكشن كان مُتعب، وكان نفسي أقدم نوعية جديدة من الأكشن في مصر".

ولفت محمد إمام: "أفلام هوليود  تضعنا في مشكلة كبيرة ولما بشتغل عيني بتون على الأفلام الأجنبية، ولأول مرة يتم تقديم نوعية أفلام لص بغداد في السينما المصرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق "لص بغداد" في جميع دور العرض وسط إشادات واسعة من الجمهور

أبطال فيلم لص بغداد يتحدثون: استعنا بأفضل خبراء الأكشن

نجوم لص بغداد.. محمد إمام: استعنا بخبير عالمي في الأكشن.. أمينة خليل: اتطحنا في الفيلم.. توتة: من أهم المحطات الفنية في حياتي

بعد عرضه بدور العرض.. تعرف على آراء الجماهير في فيلم لص بغداد

لص بغداد يتجاوز المليون جنيه فى أول أيام عرضه

يحتل المركز الأول.. لص بغداد يحقق مليون و600 ألف جنيه أمس

ترشيحاتنا

سفير مصر : بعثة الأهلي في حماية القوات المسلحة السودانية

منعا لانتقال العدوى.. هاني الناظر: بلاش بوس وأحضان.. فيديو

توتي يطلق وصلة مديح لـ محمد صلاح .. تفاصيل

شاهد.. تمزيق العلم التركي في البرلمان الأوروبي

ما يغلاش على الأهلي.. وكيله: رمضان صبحي سعره 10 ملايين إسترليني

الإصابة السادسة.. أمريكا تسجل أول حالة انتقال لـ كورونا من شخص لآخر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متهم بحيازة مخدرات يدخن سيجارة حشيش داخل قاعة المحكمة.. شاهد ما حدث

بعثة الأهلي تحت حراسة الجيش السوداني والجماهير تهتف للاعبين .. شاهد

شاهد.. تركيب زجاج مضاد للرصاص في مطعم وجبات سريعة شهير لهذا السبب