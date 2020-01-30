بعد لص بغداد.. محمد إمام: عيني على هوليوود

كشف الفنان محمد إمام، كواليس أعماله الفنية المقبلة، قائلا " أقوم بالتحضير لـ فيلم جديد تأليف صلاح الجهيني وإخراج رامي إمام، والفيلم ده محصلش حاجة تشبه في السينما المصرية ومتحمس للعمل مع المخرج رامي إمام، وهو فيلم أكشن كوميدي".

أضاف محمد إمام في تصريحاته التليفزيونية في برنامج " MBC TRENDING": " عيني على هوليوود في الفترة المقبلة".

وتابع محمد إمام: "مهنتنا مرتبطة بالقلق من نوعية الأعمال التي نقوم باختيارها في البداية، وفترة تصوير العمل، ومرحلة انتظار ردود فعل الجمهور".





وأكمل محمد إمام: "فيلم لص بغداد أكتر فيلم تعبت فيه في حياتي والاكشن كان مُتعب، وكان نفسي أقدم نوعية جديدة من الأكشن في مصر".



