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أخبار العالم

إيطاليا تسجل أول إصابتين بفيروس كورونا

الخميس 30/يناير/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الخميس، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تفشي فيروس كورونا في الصين يشكل الآن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وأشارت المنظمة الدولية إلى أنه لا يوجد أي حالات وفيات بسبب فيروس كورونا خارج الصين.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم ، القرار بعد اجتماع لجنة الطوارئ بالمنظمة، وهي لجنة خبراء مستقلة، وسط أدلة متزايدة على انتشار الفيروس في حوالي 18 دولة.

وقالت اللجنة إنها لا ترى سببا للحد من الرحلات والتبادل التجاري مع الصين رغم إعلانها حال الطوارئ الصحية على الصعيد الدولي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من هذا البلد.

وقال أدهانوم إن المنظمة: "لا توصي بالحد من الرحلات وعمليات التبادل التجاري وحركة (الأفراد) وتعارض حتى فرض أي قيود على الرحلات" إلى الصين.
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