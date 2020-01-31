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رياضة

الهلال السوداني يوجه رسالة إلى الخطيب قبل مواجهة الأهلي

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

وصلت بعثة النادي الأهلي المصري مساء أمس الخميس إلى العاصمة السودانية الخرطوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دوري ابطال افريقيا.

ورحب الحساب الرسمي لنادي الهلال السوداني، بوصول محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى السودان، بتعليق على "تويتر": يبدو أن أحد أساطير الكرة الإفريقية قد وصل للتو، مرحبا بك بيبو في بلدكم الثاني".

وشهد وصول الأهلي احترازات أمنية مشددة من قبل الأمن السوداني، لحظة الخروج من المطار إلى أتوبيس المارد الأحمر.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال غدا السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني ما يزيد من قوة المواجهة.

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