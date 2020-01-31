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محافظات

وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
تستكمل محافظة أسوان عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء، استقبال الوفود الشبابية المختلفة من كافة دول العالم وخاصة أبناء المصريين بالخارج والجاليات المصرية للاستمتاع بالطبيعة الخلابة والطقس الجاف الذي تتمتع به هذه المحافظة العريقة، فضلًا عن تنوع المنتج السياحي.

وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد" عقد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج واللواء أشرف عطية محافظ أسوان اللقاء المفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا، والذى يضم 42 شابا وفتاة وذلك بهدف ربط الجيلين الثانى والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر والوقوف على حجم الإنجازات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، بجانب الدعوة إلى التصدى للشائعات والأفكار المغلوطة وما تواجهه مصر من تحديات على رأسها محاربة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى إقامة تنمية حقيقية.

ومن جانبه رحب محافظ أسوان بأبناء الجالية المصرية فى أستراليا ضمن رحلتهم التى يقومون بها لزيارة المعالم الأثرية والسياحية في مصر أم الدنيا والتى يسعدها عودة وحنين أبنائها لجذورهم، والتواصل مع وطنهم في ثوبه الجديد بهدف تعزيز قيم الولاء والإنتماء، وأيضًا الإطلاع على آخر المستجدات التى تشهدها مصر سياسيًا وإقتصاديًا وتنمويًا  بمشروعات عملاقة وقومية.

وأكد المحافظ أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى مدركة تمامًا لأهمية التواصل مع أبنائها في الخارج باعتبارهم جزءا أصيلا من نسيج المجتمع المصرى ليعزز روح التواصل بين المصريين وهو ما تقوم بتنفيذه على أرض الواقع بجهود متميزة وراقية وزارة الهجرة تحت قيادة السفيرة نبيلة مكرم.

وقدم اللواء أشرف عطية بالإنابة عن أهالى أسوان الشكر والتقدير على جهودها بشأن إعادة ملف القضية المحكوم فيها بالإعدام على أبن أسوان " على أبو القاسم " إلى المحكمة الجزئية لدراستها من جديد بمعرفة النيابة العامة السعودية وهو الذى لاقى إشادة وتقدير فى كل أنحاء المحافظة، وهذا يؤكد بدوره بأن مصرنا الحبيبة تعيش خلال المرحلة الراهنة فترة من أكثر فترات التغيير والنمو والنماء نحو الأفضل والمستقبل المشرق والمبشر للخير.

وأوضح عطية أنه منذ إعلان الرئيس السيسى أسوان عاصمة للشباب الأفريقي فإن ذلك ساهم بوضعها فى بؤرة الاهتمام والأحداث، وبالتالى تنظيم العديد من المهرجانات والمنتديات الدولية والقارية والمحلية، علاوة على أنها واحدة من أهم المقاصد السياحية العالمية، وأيضًا الجاذبة للاستثمار، حيث تشهد أسوان حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات العملاقة مثل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، وأيضًا مشروع مصنع كيما 2 .

وفى نهاية اللقاء قام محافظ أسوان بإهداء درع المحافظة لوزيرة الهجرة، كما قام بتوزيع الميداليات التذكارية على الوفد الشبابى.
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
وزيرة الهجرة ومحافظ أسوان فى حوار مفتوح مع وفد شباب أبناء المصريين بأستراليا.. فيديو وصور
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