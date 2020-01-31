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فن

روجينا تتألق في أحدث ظهور .. والجمهور يتغزل

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:28 ص
روجينا
روجينا
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة روجينا جمهورها صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت روجينا بالصورة بإطلالة أنيقة بوضع ميك اب خفيف على وجهها ملائم لبشرتها مع احمر الشفايف واسدال شعرها على كتفها لإبراز جمالها.


وعلقت على الصورة بمقطع من اغنية ام كلثوم قائلة "هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر ، هذه الدنيا ليال انت فيها العمر، هذه الدنيا عيون انت فيها البصر، هذه الدنيا سما انت فيها القمر".


وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "برنسيسة" و " قمرررر" و "نجمة النجوم" و"ملكة جمال" و " اروع روجينا" و "العشق كله ".


يذكر أن روجينا بدأت تصوير مشاهدها فى مسلسل "البرنس" الذى سيتم عرضه فى رمضان 2020.


المسلسل بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين أحمد زاهر، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

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