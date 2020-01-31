حدث ليلا.. طبيب أصالة يكشف حقيقة ارتباطهما بعد انفصالها عن طارق العريان في ظروف غامضة.. انتحار منسقة إعلامية داخل شقتها بالمعادي والهلال السوداني يوجه رسالة إلى الخطيب قبل مواجهة الأهلي

لقى شخص مصرعه وأصيب آخرون فى حادث تصام سيارة ملاكي بالسور الحديدى للطريق الدائرى فى نزلة الرماية.





وفور وقوع الحادث تم إخطار الإدارة العامة لمرور الجيزة التي انتقلت لمكان الحادث لرفع الحطام ونقل المصابين للمستشفى لمساعدة سيارة الإسعاف، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.









حملة كبيرة واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد يوم واحد من طرح برومو كلبيها الجديد "قلبي يا قلبي"، الذي تم طرحه عبر قناتها على يوتيوب.





وواجهت نانسي عجرم، هجومًا كبيرًا تمثل في حملة من التعليقات والـ Dislikes، على برمو كليبها الجدبد، الذي جاء بالتزامن مع أزمة قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسي، في القضية التي لم تحسم بعد، فوصل عدد الـ Dislikes إلى أكثر من 1500 عبر يوتيوب.









تكثف أجهزة الامن بالقاهرة جهودها لسرعة كشف غموض واقعة العثور على منسقة إعلامية منتحرة داخل شقتها بالمعادى.









بداية اكتشاف الواقعةـ، عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم.









انتقلت أجهزة الأمن الى مكان البلاغ وجار الفحص والتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها وفحص علاقات المتوفاة ، وتبين أنها زوجة مخرج ، تم تحرير محضر ، وجار تكثيف الجهود لكشف تفاصيل الحادث .





طبيب أصالة يكشف حقيقة ارتباطهما بعد انفصالها عن طارق العريان ..فيديو

حسم الطبيب فادي نصر الجدل حول الشائعات التي تلاحقه وتشير الى ارتباطه بالفنانة السورية أصالة نصري التي تعد أحد مرضاه، من خلال حوار مع الإعلامية بوسي شلبي.





وقال نصر إن كل ما يقال في وسائل الإعلام مجرد شائعة انتشرت بعد انفصال أصالة عن زوجها ، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا يصطادون في الماء العكر.





وأثارت أصالة حالة من الجدل من جديد بعد فترة وجيزة من إعلان انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، ونشرت صورا تجمعها مع طبيبها الخاص، وهو الأمر الذى دفع البعض لتكهنات بوجود علاقة تربط بينهما.









سخر أحمد عيد الملك، نجم نادي الزمالك السابق، من قرار إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور بإرسال قائمة اللاعبين إلى الاتحاد الأفريقي لخوض مواجهة السوبر الأفريقي أمام فريق الترجي التونسي.





وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كنت نايم تعبان ومش متابع بقالي كام ساعة وتقريبا قائمة السوبر اتبعتت ونزلت المرادي".





ويشير عبدالملك إلى أحاديث مرتضى منصور خلال الفترة الأخيرة بعدم خوض لقاء السوبر الأفريقي في دولة قطر.









وصلت بعثة النادي الأهلي المصري مساء أمس الخميس إلى العاصمة السودانية الخرطوم استعدادا لمواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أفريقيا.





ورحب الحساب الرسمي لنادي الهلال السوداني، بوصول محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى السودان، بتعليق على "تويتر": يبدو أن أحد أساطير الكرة الإفريقية قد وصل للتو، مرحبا بك بيبو في بلدكم الثاني".





وشهد وصول الأهلي احترازات أمنية مشددة من قبل الأمن السوداني، لحظة الخروج من المطار إلى أتوبيس المارد الأحمر.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال غدا السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.













احتفل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مع جمهوره، بتألقه أمس الاول مع فريقه ليفربول وقيادته للفوز على فريق وست هام الانجليزي.





ونشر صلاح مجموعه صور من اللقاء بعد تألقه وقيادة فريق للفوز بهدفين في إطار مواجهات بطولة الإنجليزي الممتاز.





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيه على الصور وجاءت بين "فخر العرب" و "ربنا يحميك يا ابو صلاح" و "ارجع اسجد فى الملاعب تاني" و"الأسطورة".