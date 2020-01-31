AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة..اليوم

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:23 ص
الطرق
الطرق
Advertisements
البهي عمرو
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دى إم سي» تقديم الإعلامية هبة ماهر، اليوم الجمعة، تقريرًا خاصًا بشأن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وأن طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران باتجاه كوبري أكتوبر المتجه لـ مدينة نصر به بعض الزحام، أما المتجه لـ التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

وجاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية.

وناشدت هبة ماهر، المواطنين الالتزام بالسرعات، وعدم السير بسرعات عالية.

كما ناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين الالتزام بالسرعات المرورية المحددة وعدم السير بسرعات عالية، وذلك بسبب تساقط الأمطار على جميع المحافظات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

ترشيحاتنا

زوجة محمود العسيلى تتألق بإطلالة كاجوال

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 31- 1 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

ملاهي ديزني في اليابان ترفع أسعار تذاكرها في أبريل المقبل

والدة الطالب المصاب بانفجار في قرنية العين داخل المدرسة تنهار من البكاء

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات اليوم

مصرع شخص وإصابة آخرين فى تصادم سيارة ملاكى على الدائرى.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة محمود العسيلى تتألق بإطلالة كاجوال

الصين تلجأ لاستخدام الروبوت بدلًا من الأطباء لرعاية مصابي كورونا

ورق كرنب وقشر برتقال.. شاهد| صينيون يرتدون أشياءً غريبة للنجاة من كورونا.. صور