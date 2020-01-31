زوجة محمود العسيلى تتألق بإطلالة كاجوال

حرصت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وزوجة الفنان محمود العسيلى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها.
تألقت زوجة محمود العسيلي فى الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت شورت جينز ونسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض لا تحمل أى نقوشات.
وانتعلت زوجة محمود العسيلى حذاءً مسطحًا باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها الكاجوال.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة محمود العسيلى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ولم تستخدم مستحضرات التجميل، فيما ارتدت نظارة شمس متناسقة مع وجهها.