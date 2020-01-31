زوجة محمود العسيلى تتألق بإطلالة كاجوال

زوجة الفنان محمود العسيلى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها. حرصت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم وعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها برفقة زوجها.









زوجة محمود العسيل ي فى الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت شورت جينز ونسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض لا تحمل أى نقوشات. تألقتي فى الصور بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت شورت جينز ونسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض لا تحمل أى نقوشات.





زوجة محمود العسيلى حذاءً مسطحًا باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها الكاجوال. وانتعلتحذاءً مسطحًا باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية المتناسقة مع إطلالتها الكاجوال.



