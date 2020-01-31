حضور جماهيري كبير بحفل راشد الماجد وماجد المهندس في دبي

أحيا كل من الفنان راشد الماجد، والفنان ماجد المهندس، حفلا غنائيا مساء أمس الخميس، على خشبة مسرح "كوكا كولا أرينا" في دبي ضمن سلسلة احتفالات مهرجان دبـي للتسوق.





وقدم الثنائي العديد من الأغاني الخاصة بهم وسط حضور جماهيري كبير جدًا تجاوز الـ 14 ألف متفرج.





وفي نفس السياق أحيا المطرب ماجد المهندس مؤخرا، حفلا غنائيا في السعودية حمل الحفل اسم "ليلة البرنس"، حيث ترعاه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.





وقدم خلال الحفل عددًا من أغنياته الخليجية، من بينها أغنية "أكدب عليك" التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا.



