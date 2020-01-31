لن تصدقي .. ماذا يحدث عند وضع قشرة الموز على البشرة

يعتبر الموز من أكثر أنواع الفاكهة الغنية بالكثير من العناصر الصحية المفيدة لصحة الجسم وعلاج مشاكل البشرة والشعر ولكن ما لا يعلمه كثيرون أن قشر الموز له حظ كبير من هذه الفوائد وأنه قادر على إعادة البشرة لجمالها وتألقها.





ذكر موقع "boldsky" أن قشرة الموز له فوائد عديدة في مجال العناية بالبشرة أبرزها الحفاظ على رطوبة البشرة ونضارتها وحمايتها من ظهور المشاكل التى تشوه جمال الوجه وعلاج التجاعيد.





وإليك طريقة عمل وصفة الموز لعلاج مشاكل البشرة ، وهى:

هرس قشرة موزة مع صفار بيض وتقليبها جيدا ووضعها على الوجه.

ضعي هذا الخليط على بشرتك المتعبة وتأكدي من تركه لمدة 15 دقيقة.

اغسلي وجهك لاحقًا واظهر بشرتك الخالية من التجاعيد.