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رياضة

احتمالية كلاسيكو مبكر.. موعد قرعة دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:01 م
كأس ملك اسبانيا
كأس ملك اسبانيا
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عبدالله هشام
تقام اليوم الجمعة إجراءات قرعة دور ال8 من بطولة كأس ملك اسبانيا وذلك بمقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة .

وجاءت الفرق الـ 8 التي حجز مقاعدها في دور ربع النهائي كالآتي:

ريال مدريد 

أتلتيك بيلباو

ريال سوسيداد 

غرناطة 

فياريال

برشلونة

فالنسيا 

ديبورتيفو ميرانديس

ومن المتوقع أن يحدث صدام مبكر بين ريال مدريد وبرشلونة حيث أن إجراءات القرعة تحدث بشكل عشوائي على أن يلعب فريق ديبورتيفو ميرانديس الذي يلعب في دوري القسم الثاني الإسباني المباراة الأولى علي ملعبه بينما تلعب باقي الفرق حسب السحب الأول .

  وستقام المباريات في الأسبوع المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس (4 و5 و6 فبراير)، بينما تقام قرعة الدور نصف النهائي بين الفرق المتأهلة، الجمعة المقبل (يوم 7 الجمعة من شهر فبراير ).

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