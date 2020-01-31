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توك شو

شاهد.. مشاهد مؤلمة لدمار معرة النعمان في إدلب السورية

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:04 م
دمار بسوريا
دمار بسوريا
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ياسمين سامي
نشرت فضائية الحدث فيديو جديد يرصد دمار هائل في معرّة النعمان في إدلب بعد سقوطها بيد النظام.

وكانت وحدات من الجيش السوري، سيطرت على قرى (جوباس - مرديخ - معردبسة) شمال مدينة "معرة النعمان" بريف إدلب الجنوبي الشرقي من الإرهابيين ، وذلك بعد تدمير آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية المرتبطة بتنظيم جبهة النصرة وتحصيناتها فيها.


وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وحدات الجيش تابعت عملياتها المكثفة في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية الفارة من مدينة "معرة النعمان" باتجاه القرى السابق ذكرها في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، وخاضت اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين داخلها بعد تمهيد ناري بسلاحي المدفعية والصواريخ وتدمير تحصيناتهم فيها.


وأوضحت أن الاشتباكات انتهت بالسيطرة على القرى بعد تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد وفرار من تبقى منهم باتجاه مدينة "سراقب"، حيث تتعامل وحدات الجيش معهم بالأسلحة المناسبة.


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