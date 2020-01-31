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أخبار العالم

هونج كونج: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 12 حالة

الجمعة 31/يناير/2020 - 12:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أ ش أ
أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج "كاري لام" اليوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 12 حالة، خمسة منهم من مواطنيها في حين أن السبعة الآخرين من الصين .

وحثت لام - خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - المواطنين بتوخي الحذر كما أعلنت عن اتخاذ الحكومة المزيد من الإجراءات من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية حتى الثاني من شهر مارس المقبل.

كما حثت لام الطلاب والعاملين في الشركات التي علقت أعمالها على البقاء في منازلهم بهدف تقليل التجمعات، وأعلنت عن فرض قيود على السفر وإغلاق الحدود.

وقالت لام إن عدد الوافدين من الصين عبر نقاط حدودية مختلفة انخفض بنسبة 91 في المائة منذ أسبوعين، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات التي اقترحتها منظمة الصحة العالمية مثل الفحص على الحدود الدولية.

ودعت لام المواطنين إلى عدم زيارة الصين، محذرة من أن هذا سيزيد من خطر الإصابة بالفيروس.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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