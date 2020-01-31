شارع شيكاغو.. سلاف فواخرجي تعلن بدء تصوير مسلسلها الجديد

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي فيديو جديدا من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت سلاف في الفيديو أثناء مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاق مسلسلها الجديد وعلقت قائلة: "الإعلان عن انطلاقة مسلسل شارع شيكاغو من دمشق، المسلسل من تأليف وإخراج محمد عبد لعزيز مع ورشة السيناريو إنتاج شركة قبنض للإنتاج والتوزيع ومنصّة وياك، ترقبوا ميرامار في رمضان 2020،بالشراكة مع نخبة من الفنّانين والفنيين السوريين، شكرا لأخي وصديقي دائما وأبدا المسؤول الإعلامي عن أعمالي واخباري وصفحاتي محمد الأزن ".





وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من محبيها وجاءت بعض تعليقاتهم كالتالي:

"الف الف مبروك .. تمنياتي بالتوفيق و النجاح"_،"ما أحلاكي"_،"الف مبروك نجمتنا. الله يحميكي ويوفقك"_،"بتوفيق يارب واكيد مسلسل ناجح"_،"إن شاء الله بالتوفيق يا رب ناطرينك بشوق نجمتنا الغالية".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلاف فواخرجي مسلسل "خط ساخن"، وهو من بطولة سلاف فواخرجى وحسين فهمى ونضال الشافعى وصلاح عبد الله، وتأليف فوزية حسين، وإنتاج أحمد الجابري، وإخراج حسنى صالح.