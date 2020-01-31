AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

جناح الأزهر بمعرض الكتاب ينشر أحاديث المذياع لكبار علمائه

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:02 م
جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض الكتاب
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب 2020، لزواره كتاب "من أحاديث المذياع"، للدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز، عضو هيئة كبار العلماء (ت 1377هـ - 1958م)، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

انطلاقًا من أن شباب هذا الجيل لم تُتح لهم فرصة الاستماع للأحاديث التي ألقاها الدكتور الشيخ محمد عبد الله دراز، رحمه الله، عبر الأثير، منذ بداية القرن العشرين الميلادي، حرص الأزهر الشريف أن يُزود الشباب والأمة الإسلامية بهذه المختارات الفريدة  للشيخ دراز، والتي تُقوي الإيمان في النفوس وتدعم في الضمائر أهم الأخلاق، وتشحذ الإرادة للقيام بجلائل الأعمال.

إن هذا الكتاب هو نظراتٌ في الدين والأخلاق، منها ما يهتم بتفسير حكمة الشريعة والأهداف الخلقية والاجتماعية الكامنة وراء فرض شعائر الصلاة والزكاة والحج، ومنها ما يتصل بشرح آداب القرآن في المعاملات، ومنها ما يتعلق ببيان السبل التي تجعل الإنسان يحقق الخير لنفسه ولوطنه.

ويحتوى الكتاب على 44 حديثًا إذاعيًا، وهي كالتالي: نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم، بقية نظرات في فاتحة الكتاب الحكيم، رسالة الإسلام وسر نجاحها، المجتمع الصالح وكيف يتكون؟ بين العدل والفضل، متى يكون العدل فضيلة؟ أزمة الصدق، الإسلام وكرامة الفرد، ما حقيقة تلك الكرامة؟ فاكهة المجالس، الإسلام والرق، الرسول في القرآن، نشأة الرسول، الهجرة النبوية بداية عهد جديد للإنسانية، كيف هاجر الرسول، هجرة الرسول في القرآن، يوم الهجرة النبوية، مواطن العبرة من غزوة أحد، إيمان ورجولة ووفاء، تحويل القبلة، التفاني في العقيدة، مكة وطن روحي لجميع المسلمين، الحركة المفقودة في أنظمتنا الاجتماعية، استقبال رمضان من وحي الهلال، رمضان شهر الهدى والرحمة، مغزى شريعة الصيام، الجانب الاجتماعي في فريضة الصيام، ليلة القدر، للصائم فرحتان، وداع رمضان، المعاني الإنسانية في عيد الفطر، الأعياد الإسلامية- مقاصدها وآدابها، الحج ووحدة الشعوب الإسلامية، دعوة إلى الوفاء بحق المجاهدين، الجوانب الاجتماعية في الحج، يوم عرفة، إلى روضة الرسول، وصايا القرآن الكريم، سلاحان جديدان في أيدي الأعداء، ثمرة الجهاد، فترة لا فتور، تعبئة وتعبئة، التحرير والتحرر والحرية، أسباب القوة المعنوية.

يُذكر أن الشيخ محمد عبد الله دراز ولد في قرية (محلة دياي) التابعة لمحافظة كفر الشيخ، في عام 1984م، التحق بالأزهر الشريف وتلقى العلم على كبار العلماء كالشيخ الخضر حسين وعبد المجيد سليم وعبد المجيد اللبان والزنكلوني وغيرهم، وقام بالتدريس في الجامع الأزهر في نفس عام تخرجه، ثم رشحه الأزهر لبعثة علمية في فرنسا عام 1936م، حصل في نهايتها على الدكتوراه من جامعة السوربون بفرنسا عن رسالته "دستور الأخلاق في القرآن".

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحفاظ على الآثار التاريخية.. أحد أبرز منشورات الأزهر بمعرض الكتاب

جناح الأزهر بمعرض الكتاب يتحدث عن وسطية الإسلام

ضرورات التجديد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الإرهاب وخطره على السلام العالمي.. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب.. تثقيف ومواجهة للتطرف.. رئيس الوزراء يزوره.. مسابقات ثقافية.. واكتشاف أجمل الأصوات في الإنشاد والابتهالات.. وأولى ندواته حول «التغريب» ومسيرة الشعراوي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من أنقرة ضد نائب يوناني مزق العلم التركي

شورتات وملابس غير تقليدية.. أغرب إطلالات المشاهير خلال يناير

التصريح بدفن الصحفية رحاب بدر بعد التشريح.. والنيابة تطلب فحص الكاميرات

تريند الفن.. طبيب أصالة يكشف حقيقة ارتباطهما.. هجوم جديد على نانسي عجرم

موعد قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. تبعد عنك الشرور وتحفظك طيلة الأسبوع

شطة يحذر الأهلي والهلال: مش عايزين ضرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الفارهة استيرادًا في مصر خلال 2019 .. صور

بـ 5 جنيهات.. مشاركة فعالة لـ سور الأزبكية في معرض الكتاب.. صور

بعد وفاة طفلة أسيوط.. 20 كارثة يسببها ختان الإناث