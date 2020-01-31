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حوادث

ماتوا وهما نايمين.. كشف لغز العثور على 5 جثث داخل شقة بالجيزة

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:43 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات العثور على 5 جثث لعمال في شقة بمدينة 6 أكتوبر.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على 5 جثث لعمال داخل شقة بأحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر.


وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات العثور على الجثث.

وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن العمال قاموا بإشعال نيران للتدفئة داخل شقة بإحدى العقارات المتواجدة "تحت الإنشاء"، وأثناء نومهم اختنقوا بأول أكسيد الكربون وتوفوا في الحال.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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