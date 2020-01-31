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فن

أحمد فهمى يتألق بإطلالة كاجوال خلال قضاء الإجازة في إسبانيا

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:49 م
احمد فهمى
احمد فهمى
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محمد بدران
نشر الفنان والمطرب أحمد فهمى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة له.

وظهر أحمد فهمى فى الصورة بإطلالة كاجوال خلال قضائه الإجازة في إسبانيا، نالت إعجاب متابعيه.

كان فريق واما أصدر ألبوم "الصيف ابتدا"، الذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.

ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.
أحمد فهمى يتألق بإطلالة كاجوال خلال قضاء الإجازة في إسبانيا
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