أحمد فهمى يتألق بإطلالة كاجوال خلال قضاء الإجازة في إسبانيا

نشر الفنان والمطرب أحمد فهمى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة جديدة له.





وظهر أحمد فهمى فى الصورة بإطلالة كاجوال خلال قضائه الإجازة في إسبانيا، نالت إعجاب متابعيه.





كان فريق واما أصدر ألبوم "الصيف ابتدا"، الذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.



