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أخبار العالم

بالتزامن مع حملته الانتخابية.. فريق ترامب يجهز خطاب حالة الاتحاد دون إشارة لمحاكمة العزل

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:20 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أحمد محرم
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إطلاق حملة إعادة انتخابه هذا العام الثلاثاء المقبل، اليوم المحدد لإلقاء خطاب حالة الاتحاد السنوي.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين بالإدارة الأمريكية والبيت الأبيض أن ترامب سيستغل مناسبة الخطاب ليعلن إطلاق حملته الانتخابية خلال إلقائه.



وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من أن محاكمة عزل الرئيس الأمريكي بلغت مراحلها النهائية في مجلس الشيوخ، فإن فريق مساعدي ترامب يجهز خطاب حالة الاتحاد دون الإشارة فيه إلى قضية العزل.

وقال مسئول بالبيت الأبيض إن البعض تكهنوا بأن ترامب سيفضل عدم الظهور علنًا لإلقاء الخطاب كما هو معتاد سنويًا، بسبب انشغاله بقضية العزل، مؤكدًا أن تلك التكهنات بعيدة عن الصحة، وأن ترامب سيلقي الخطاب في مناسبة علنية كما هو متبع في العادة.

وتابعت الصحيفة أنه من المؤكد أن ترامب سيستغل ظهوره كما يفعل دومًا لتكرار شكاواه من مواقف خصومه الديمقراطيين، لكن فريق معاونيه يحاول إقناعه بأن يقتصر في خطاب حالة الاتحاد على سرد إنجازات إدارته، مثل خفض معدل البطالة وزيادة فرص العمل وتوقيع الاتفاق التجاري مع كندا والمكسيك.

ويأمل ترامب ومؤيدوه أن تنتهي في غضون أيام محاكمة عزله في مجلس الشيوخ برفض دعوى العزل التي يدفع بها الديمقراطيون، متهمين الرئيس بإساءة استغلال السلطة وعرقلة تحقيقات الكونجرس، بعد تسرب مكالمة أجراها مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في يوليو الماضي، ويستند إليها الديمقراطيون لإثبات أن ترامب مارس ضغوطًا على أوكرانيا لفتح تحقيق حول علاقة منافسه الديمقراطي الأوفر حظًا جو بايدن وابنه هنتر بشركة غاز أوكرانية.

وتوقع مستشار ترامب للشئون الاقتصادية لاري كودلو أن يكرر ترامب في خطاب حالة الاتحاد نفس النقاط التي ركز عليها في خطابه أمام منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، والذي تجنب ترامب خلال إلقائه تكرار هجومه على خصومه الديمقراطيين كما يفعل في العادة.
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