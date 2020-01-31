طائرة سموحه للسيدات تفوز على هليوبوليس 0/3

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادى سموحه علي هليوبليس ٠/٣ فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بنادى سموحه ضمن مباريات الدورى الممتاز .





يضم فريق سموحه كلا من : عبير محمد ، ياسمين طارق ، آلاء حمدى ، إيمان رضا ، سارة سامى ، حبيبة يحيى ، حبيبة وائل، يارا سعيد ، نادين جمال ، مايا ياسر ، يمنى عمرو ، نور عادل ، علا شريف ، دنيا هانى ، شهد الفقى ، هنا أيمن ، دنيا طارق ، ملك ياسر ، نانسى محمود فهمى ، سلمى عيد ، ريم حسنى.





يتكون الجهاز الفني من نعمات عبد المنعم مدير فنى، شريف إبراهيم مدرب عام ، وائل سيف مخطط أحمال ، أمنية أيمن علاج طبيعي ، وليد عباس مدير إدارى ، أحمد عبد المولى إدارى الفريق ، شاهيناز عباس إدارى عام، رجب عبد النبى المشرف على لعبة الكرة الطائرة بالنادى .



