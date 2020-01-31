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منوعات

مطلقة وأم لطفلين.. سبب إعلان بدور البراهيم مهرها بـ مليون ريال سعودي

الجمعة 31/يناير/2020 - 08:00 م
بدور البراهيم
بدور البراهيم
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سعيد العربي

أثارت الفاشيونيستا السعودية بدور البراهيم ، باعلانها الحصول على مهر بقيمة مليون ريال لقاء زواجها من شخص لم تكشف هويته، حالة من الجدل على تويتر السعودية.


ونشرت السعودية بدور البراهيم لقطات من عقد قرانها في حسابها على سناب شات، كشفت عن زواجها بمهر قدره مليون ريال، وهو المبلغ الذي أكدت العام الماضي على أنها لن تقبل أن تتزوج بأقل منه.

وعلقت بدور البراهيم وهي مطلقة وأم لطفلين، بحسب روسيا اليوم، على صورة عقد زواجها بالقول: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني، اللهم اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا"

وحرصت بدور البراهيم خبيرة التجميل على إخفاء اسم الزوج، وهويته أو أي معلومات عنه، مكتفية فقط بإعلان زواجها مع نشر مهرها للتأكيد على أنها حققت رغبتها ولم تقبل الزواج إلا بمهر مليون ريال مثلما أعلنت سلفًا، بحسب سبوتنك.

ولم يتضح إن كان الزوج سعوديا أم من خارج المملكة بالنظر لشعبية البراهيم في مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعيها الكثر من عدة دول عربية.

كما نشرت بدور البراهيم فيديو آخر أثار ضجة، ظهر فيه شقيقها وهو يطلب منها التوقيع على عقد الزواج، فسألته بدلال عن المكان الذي يجب أن تمضي فيه، ليرد عليها: "هنا يا دودي لو سمحتي".

وتباينت ردود أفعال رواد مواقع التواصل بعد ما نشرت بدور البراهيم عقد زواج مدونا فيه مهرها البالغ مليون ريال، فأبدى البعض غضبه من هذا المهر الخيالي، بينما بارك لها آخرون مشيرين إلى أن كل فتاة أو سيدة لديها مطلق الحرية في اختيار المهر الذي ترغبه، وكل ما فعلته هو تحقيق رغبتها والزواج بالمهر الذي حددته، إلا أن الأمر لم يخل أيضا من عدم تصديق البعض لخبر زواجها بمليون ريال من الأساس.

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