معزولة وحالتها خطيرة.. تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السويد

أعلنت السويد، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس " كورونا " المستجد، وذلك بعد إصابة امرأة في مدينة "يونشوبينج" جنوب البلاد.





وذكرت السلطات الصحية في السويد- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن الحالة لمصابة زارت مدينة "ووهان" الصينية (بؤرة انتشار الفيروس مؤخرًا)، مشيرة إلى أنه عندما عادت المرأة إلى السويد مرة أخرى ، في 24 يناير الجاري ، لم تظهر عليها أعراض المرض، إلا أنها أصيبت بعد ذلك بسعال ، واتصلت بمستشفى محلي.



