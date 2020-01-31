معزولة وحالتها خطيرة.. تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السويد

أعلنت السويد، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد إصابة امرأة في مدينة "يونشوبينج" جنوب البلاد.
وذكرت السلطات الصحية في السويد- حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية- أن الحالة لمصابة زارت مدينة "ووهان" الصينية (بؤرة انتشار الفيروس مؤخرًا)، مشيرة إلى أنه عندما عادت المرأة إلى السويد مرة أخرى، في 24 يناير الجاري، لم تظهر عليها أعراض المرض، إلا أنها أصيبت بعد ذلك بسعال، واتصلت بمستشفى محلي.
وأوضحت السلطات في السويد، أن المرأة "معزولة في عيادة الأمراض المعدية بالمستشفى" وأن حالتها خطيرة.