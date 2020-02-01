برلمانى يطالب بتعاون جميع الوزارات للتصدي لفيروس كورونا

قال "حسن السيد" عضو مجلس النوابـ إن ما يحدث في الصين كارثه صحية عالمية ومنع الطيران المصري من السفر الى هناك ولا أحد يخرج من الصين.





وأكد "السيد" فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن الصين تمر بحالة من الركود تمامًا وكل شئ فيها أصبح متوقفا بسبب فيروس الكورونا، مؤكدًا ان الهيئة ميناء القاهرة الجوي أنشائت محطات حجر صحية للتصدي لهذا المرض الخطير.





وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بضرورة تعاون وزارة لصحة مع الجهات المختلفه لأخذ الإحتياطات اللازمة ضد هذا الفيروس.





يأتى ذلك بعد أن طالبت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في خطاب موجه لمفتشيها في مختلف الموانئ على مستوى الجمهورية بمراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا أو فيروس إنفلونزا الطيور.





وجاء نص الخطاب: أنه نظرا لظهور مرض كورونا المستجد فى الصين وظهور حالات لمرض إنفلونزا الطيور في أوكرانيا، وانطلاقا من دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تحقيق متطلبات سلامة الغذاء للحفاظ علي صحة المواطنين فيما يخص الرقابة علي تداول الغذاء ، يتم التنبيه علي مفتشي الهيئة القومية بالموانئ البحرية والجوية والبرية بالإجراءات التالية في شأن رسائل السلع الغذائية ذات الأصل الحيواني غير المعاملة حراريا من اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها الواردة من الصين وأوكرانيا.





وأوضح الخطاب أن مسئوليات الحجر البيطري تتضمن مراجعة المستندات البيطرية الخاصة بالموقف الوبائي للحيوانات بالمناطق الواردة منها المنتجات ذات الأصل الحيواني التي يمكن أن تكون ملوثة بفيروس كورونا أو فيروس انفلونزا الطيور.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في الصين، وانتشر في العديد من مناطق العالم يشكل حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن إعلان حالة الطوارئ لا يستدعي المبالغة في رد الفعل.



